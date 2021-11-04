Чанцев: в матче с ЦСКА многое будет зависеть от эффективности прессинга «Зари»

4 ноября луганчане в групповом раунде Лиги конференций будут принимать ЦСКА (София).



Экс-главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, благодаря каким качествам хозяева смогут сегодня взять верх.

«В первом поединке этих команд в Софии победа луганчанам досталась с большим трудом. Нужно отдать им должное за умение держать удар. Ведь перед отъездом в Болгарию они крупно уступили в чемпионате УПЛ - «Шахтеру», хотя не по игре, однако сумели собраться и записали в свой актив первые очки в Лиге конференций.

Думаю, что и сегодняшний поединок в Запорожье будет проходить в жесткой борьбе. Ведь он имеет определяющее значение, неудачник потеряет практически все шансы пробиться в следующий раунд.

Очень много будет зависеть от надежности защиты «Зари», как умело хозяева будут прессинговать. Я очень надеюсь, что «Заря» снова победит, хотя уже очевидно, что во время зимнего перерыва ей необходимо серьезно усилиться».

Напомним, что поединок «Заря» - ЦСКА начнется 4 ноября в 19.45.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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