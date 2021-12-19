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Чаниев: хотел нокаутировать и все 12 раундов охотился за Денисом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.12.2021
12:37
Новость
Единоборства

Российский боксер Иса Чаниев прокомментировал поражение в бою против украинца Дениса Беринчика.

«Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто за меня переживал, если быть откровенным, понимая, что в гостях по очкам выиграть маловероятно, хотел нокаутировать и все 12 раундов охотился за Денисом, Всем спасибо, вернусь сильнее... Весной снег расстает», - написал Чаниев у себя в инстаграме.

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