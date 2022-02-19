Бывший вратарь «Шахтера» нашел работу в «Полесье»

«Полесье» решило напомнить о себе.

Девятая команда Первой лиги, которая выиграла не особо интересный товарищеский турнир Winter Cup, пригласила на пост тренера вратарей Рустама Худжамова. Хмельницкая команда даже не раскрыла детали контракта.

Карьера Рустама Худжамова не особо удалась. Воспитанник «Динамо» не сыграл ни одного матча за основу киевской команды. В первом же матче за «Шахтер» он пропустил два гола от «Львова». В итоге он сыграл 19 матчей за донецкий клуб. В итоге на его счету больше 200 матчей в УПЛ и даже одна игра за сборную Украины.

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