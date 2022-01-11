Бывший тренер вратарей сборной Украины дал совет Лунину

Экс-вратарь ряда испанских клубов, в том числе мадридского «Реала», Педро Харо, который ранее работал с голкиперами в сборной Украины, поделился мнением о ситуации Андрея Лунина.

«Я много раз сравнивал себя с Луниным. Правда, у всех была иллюзия, большая вера в Лунина, но он не играл. У «Реала» есть первый вратарь. В моем случае это был Пако Буйо, у Лунина — Тибо Куртуа, и его сложно заменить.

Другое дело, которое часто случается: Лунину некомфортно, и он просится уйти. Но главная проблема в том — позволит ли это ему «Реал». Мое мнение таково, конечно, будь на его месте я: подождал бы этот год и, если бы не увидел никаких шансов, попросился уйти», — цитирует Харо ресурс SportArena.

Напомним, что Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года, однако с тех пор провел только два официальных матча за мадридский клуб. Второй из них состоялся 5 января в Кубке Испании против «Алькояно» (3:1).

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