Бывший тренер «Руха» и «ВПК-Агро» может возглавить винницкую «Ниву»

В зимнее межсезонье представитель чемпионата Украины Второй лиги — винницкая «Нива» — может назначить нового главного тренера.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, одним из приоритетных кандидатов на эту должность является экс-главный тренер «ВПК-Агро» Александр Грицай, который до этого входил в тренерский штаб львовского «Руха» и луганской «Зари».
Что касается «Нивы», то после отставки Владимира Цыткина в ноябре прошлого года исполняющим обязанности главного тренера команды был Валентин Вишталюк.
Напомним, что в турнирной таблице группы А Второй лиги «Нива» занимает восьмое место.
Ранее мы сообщали о том, что воспитанник киевского «Динамо» может покинуть винницкую «Ниву».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.