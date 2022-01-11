Бывший тренер «Руха» и «ВПК-Агро» может возглавить винницкую «Ниву»

В зимнее межсезонье представитель чемпионата Украины Второй лиги — винницкая «Нива» — может назначить нового главного тренера.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, одним из приоритетных кандидатов на эту должность является экс-главный тренер «ВПК-Агро» Александр Грицай, который до этого входил в тренерский штаб львовского «Руха» и луганской «Зари».

Александр Грицай

Что касается «Нивы», то после отставки Владимира Цыткина в ноябре прошлого года исполняющим обязанности главного тренера команды был Валентин Вишталюк.

Напомним, что в турнирной таблице группы А Второй лиги «Нива» занимает восьмое место.

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник киевского «Динамо» может покинуть винницкую «Ниву».

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