Бывший тренер «Нефтяника» и «Кривбасса» приступил к работе в «Полесье»

Штаб житомирского клуба пополнился известным специалистом.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, бывший главком «Нефтяника-Укрнафты» Владимир Кныш стал тренером-аналитиком «Полесья». Предыдущим местом работы 51-летнего специалиста был «Кривбасс», где он помогал Геннадию Приходько.

В 2018–2021 годах бывший игрок «Кривбасса» и «Вереса» трудился в «ВПК-Агро», где сначала был тренером, а затем директором клуба. До этого Кныш возглавлял «Академию УТМ» из Молдовы, «Скалу» и «Нефтяник-Укрнафту».

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. При этом перед командой поставлена задача финишировать в тройке лучших команд дивизиона.

Ранее наш сайт сообщал, что экс-игрок сборной Украины не задержался в штабе «Полесья».

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