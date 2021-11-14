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Бывший тренер «Мюнхен 1860» – фаворит на пост главного тренера «Колоса»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
14.11.2021
09:23
Новость
Эксклюзивы
Бывший тренер «Мюнхен 1860» – фаворит на пост главного тренера «Колоса»

Ковалевский «Колос» в паузе чемпионата Украины, вызванной играми национальных сборных, рассчитывает определиться с новым главным тренером команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, руководством клуба на должность главного тренера рассматривается несколько кандидатов, с тремя из которых президент клуба Андрей Засуха уже провел переговоры.

Кроме Дмитрия Михайленко и Романа Григорчука, еще одним претендентом на роль преемника Руслана Костышина и Сергея Кузнецова является 39-летний специалист Денис Бушуев. Уроженец Санкт-Петербурга с немецким паспортом уже встречался с руководством «Колоса» и произвел на его боссов положительное впечатление, поскольку в «Колосе» решили изменить вектор развития клуба с акцентом на европейскую модель.

Денис Бушуев как футболист начинал карьеру в «Зените», а затем в молодом возрасте переехал в Германию, где выступал за команды «Герта», «Оберхаузен» и «Мюнхен 1860».

После этого Бушуев переключился на тренерскую работу: начинал в академии мюнхенского клуба, сотрудничал с тренером «Лейпцига» Юлианом Нагельсманом, в 2016 году некоторое время был и.о. главного тренера «Мюнхен 1860».

В России этот специалист возглавлял юношескую сборную и тренировал ФК «Ленинградец».

По имеющейся информации, руководство «Колоса» не намерено оттягивать вопрос с назначением нового главного тренера на зимний антракт, чтобы новый наставник в оставшихся осенних матчах чемпионата успел познакомиться с потенциалом имеющихся исполнителей и качественно провел зимние сборы.

Добавим, что после 14 туров УПЛ «Колос» имеет в своем активе 11 очков (13 игр), занимая 11 место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее свое возможное назначение на пост главного тренера «Колоса» прокомментировал экс-тренер «Карпат», «Севастополя» и «Спартака» Олег Кононов.

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