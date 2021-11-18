Бывший тренер «Милана» высказался о перспективах Шевченко в «Дженоа»

Альберто Дзаккерони, под руководством которого Андрей Шевченко играл в 1999-2001 годах за «Милан», поделился мнением об украинском тренере, который в этом месяце возглавил «Дженоа».
«Уверен, он будет ставить игроков в лучшие условия с самого начала. Как тренер он приобрел большой опыт в сборной Украины.
Лично я не видел его тренировок и не знаю, как он общается с игроками, но он был настолько педантичным и дотошным как футболист, что, думаю, проблем не возникнет. На самом деле, я бы назвал его одержимым в своей работе, в том, как готовиться к матчам.
Шевченко проявляет большую скромность в своей работе, что позволит ему, по крайней мере, на начальном этапе, всегда ставить игроков в основе проекта», — цитирует Дзаккерони ресурс La Gazzetta Dello Sport.
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