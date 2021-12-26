Бывший тренер «Буковины» рассказал о стажировке в «Шахтере»

Украинский тренер Евгений Коваленко, который минувшей осенью возглавлял второлиговую «Буковину», в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о стажировке в «Шахтере» под руководством итальянца Роберто Де Дзерби.

«В 2019 году я побывал на стажировке в одной из сильнейших команд ОАЭ — «Аль-Джазира», где тогда главным тренером был нидерландец Дамьен Хертог. Теперь вот посчастливилось присутствовать на тренировках недельного цикла «горняков». Если принять во внимание, что «Шахтер» крайне редко практикует такие стажировки, то считайте, что мне повезло.

Впечатления от увиденного – потрясающие, начиная от того, как футболисты готовились к занятиям, как буквально впитывали каждое слово рулевого Роберто Де Дзерби и заканчивая оперативным разбором проведенной тренировки с игроками одного амплуа. Поразила строжайшая дисциплина, что служило весомым подспорьем в интенсивности занятий. А то, что футболисты «Шахтера» хороши в обучении подтвердил тот факт, что несколько комбинаций, которые «горняки» штудировали на тренировках, я вскоре увидел в их исполнении в очередных календарных матчах. На мой взгляд, это лучшее свидетельство качественной работы Де Дзерби.

И еще бросалось в глаза, что итальянский специалист очень много внимания уделяет действиям опорных полузащитников. Он заставлял их не только заниматься разрушением, но и созиданием, отдавая острые вертикальные передачи партнерам.

Создавалось впечатление, что на тренировках учитывалась каждая мелочь. Вот хотя бы такой пример: обратил внимание на то, что перед занятиями газон поливали не всюду. Это, чтобы быть готовым к любому состоянию поля, ведь некоторые команды специально не поливают газон, чтобы он не был «быстрым».

Стажировка была очень информативной и у меня была возможность убедиться, что весной футболисты «Шахтера» заиграют уже в тот футбол, который от них требует Роберто Де Дзерби».

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