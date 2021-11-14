Бывший тренер «Барселоны» Кортес возглавит женскую сборную Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что испанец Луис Кортес станет новым главным тренером женской сборной Украины. Кандидатуру специалиста должен утвердить Исполком УАФ 17 ноября.

«Приятно сообщить, что известный испанский специалист Луис Кортес, лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, победивший в этом году с женской командой Барселоны в финале Лиги чемпионов УЕФА, одолев Челси со счетом 4:0, согласился на мое предложение возглавить национальную женскую сборную Украины», — написал Павелко в Facebook.

35-летний Кортес покинул Барселону минувшим летом. Он возглавлял женскую команду блаугранас с 2019 года. Под его руководством Барселона дважды выиграла чемпионат и Кубок Испании, а в сезоне 2020/21 стала победительницей Лиги чемпионов.

На посту главного тренера женской сборной Украины Кортес сменит Наталью Зинченко, которая возглавляет национальную команду с 2018 года.

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