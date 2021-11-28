Бывший соперник Ломаченко сенсационно проиграл бой австралийцу

В Нью-Йорке прошел поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО).



В бою на кону стояли пояса WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей – 115-111,113-114, 115-112.

К слову, в первом раунде Камбосос отправил Лопеса в нокдаун, в 10-м ранде в нокдауне оказался Джордж.

Также украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ.

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