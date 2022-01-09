Бывший президент УПЛ будет работать в «Черноморце»

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон будет работать с структуре ФК «Черноморец» (Одесса). Он представляет нового генерального партнера — группу компаний Vertex United. По словам Генинсона, в команде будут иностранные футболисты.



Сейчас в сфере интересов клуба четверо легионеров.

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».



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Воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем»

Первая пресс-конференция Григорчука в «Черноморце» состоится в аэропорту

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