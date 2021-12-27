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Бывший полузащитник «Шерифа» станет игроком «Ингульца»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.12.2021
23:51
Новость

«Ингулец» не дожидаясь открытия трансферного окна, уже активно проводит селекционную работу.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, клуб из Петрово договорился о сотрудничестве с экс-полузащитником «Шерифа», украинцем Андреем Близниченко, который минувшей осенью покинул команду Юрия Вернидуба в качестве свободного агента.

Близниченко

По имеющейся информации, в ближайшее время будет объявлено о том, что украинец, имеющий опыт игр за «Днепр» и турецкий «Карабюкспор», официально возвращается в чемпионат Украины.

27-летний Близниченко выступал за «Шериф» с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о том, что «Ингулец» претендует на бразильского легионера Вильяма, последней командой которого был брестский Рух. Также «Ингулец» в ближайшее время может подписать японского хавбека литовского «Гегельманн»а Юкиоши Карасимую.

Ранее также мы сообщали о том, что три игрока «Ингульца» могут завершить карьеру в клубе из Петровои перейти на тренерскую работу.

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