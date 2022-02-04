Бывший полузащитник «Днепра» вошел в селекционный штаб «Кривбасса»

31-летний полузащитник Артур Карноза стал инициатором расторжения контракта с «Альянсом», решив завершить карьеру футболиста.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua Артур Карноза рассказал, чем было вызвано это довольно неожиданное решение.

«Если откровенно, то год-два еще мог спокойно поиграть на высоком уровне, однако предложение «Кривбасса» меня очень заинтересовало и я практически сразу согласился. Речь о работе селекционером этого известного клуба, у которого амбициозные планы. Сейчас, как говорится, вхожу в курс дела, но мне все очень нравится. Это новый вызов и я надеюсь, что не подведу».

Напомним, что Артур Карноза во время карьеры игрока защищал цвета «Днепра», «Нефтяника-Укрнафты», «Севастополя», «Карпат», «Черноморца», «Днепра-1», «Миная», «Кривбасса» и «Альянса». Также в его активе есть выступления за сборную Украины разных возрастных групп.

Ранее стало известно, когда бразилец Давид присоединится к «Металлисту».

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