Бывший партнер по «Милану» назвал Шевченко большой занозой в заднице

Экс-хавбек «Милана» Массимо Амброзини вспомнил о временах совместной игры с Андреем Шевченко, а также отреагировал на назначение украинца главным тренером «Дженоа».

«Как игрок, он был большой занозой в заднице, если вы не отдали ему мяч так, как он хотел. Но в конце концов вы знали, что он прав. Внимание к деталям послужит ему и в этом новом приключении. Андрей обладает достаточным энтузиазмом и скромностью. Его работа будет нелегкой, но он это осознает, и это тоже важно.

«Дженоа» — хорошая возможность. Его тренерский штаб хорошо поработал со сборной Украины, но Андрей никогда не работал с командой каждый день. Я считаю, что он преуспеет и в «Дженоа». Сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, потому что он знает, как снизить или увеличить давление. Мауро был для нас убежищем, у него всегда была точка зрения, которая заставляла задуматься. Он очень поможет Шевченко», — цитирует Амброзини La Gazzetta dello Sport.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Кроме сборной Турции, у Шевченко были предложения из Англии и Бундеслиги

Павелко: мы не обвиняем Шевченко в провале старта отбора на ЧМ-2022

Тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба

Павелко: я рекомендовал Шевченко и его штаб коллегам из Турции

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.