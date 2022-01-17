Бывший капитан «Металлиста» может завершить карьеру уже зимой

Опытный форвард вскоре повесит бутсы на гвоздь.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Руслан Фомин с большой долей вероятности не будет играть за «Металлист» в весенней части сезона. Контракт футболиста рассчитан до лета, однако уже сейчас очевидно, что ставку в атаке харьковчане будут делать на других исполнителей. Кто-то из них еще только собирается в Украину.

Фомин, которому 2 марта исполнится 36 лет, не полетел с «Металлистом» на первый тренировочный сбор в Турцию. В осенней части сезона в Первой лиге он провел 13 матчей и забил 1 мяч (в Ивано-Франковске). Кроме того, на счету бывшего капитана желто-синих 2 поединка в Кубке Украины.

Воспитанник харьковского «Арсенала» вернулся в родной город летом 2020 года из «Мариуполя», когда пополнил ряды дебютанта Второй лиги «Металла». До этого Фомин поиграл также за «Металлист», «Шахтер» (в его составе дважды становился чемпионом Украины), «Зарю», «Черноморец», азербайджанскую «Габалу», казахстанский «Атырау» и греческий «Аполлон» (Смирнис).

«Металлист» — лидер Первой лиги. С 16 января команда Александра Кучера находится на сборе в Турции, где у нее запланированы четыре спарринга.

Ранее наш сайт сообщал о переходе в харьковский клуб еще одного игрока «Оболони».



Также стало известно, что «Металлист» покинет опытный хавбек.



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