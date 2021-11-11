Бывший игрок «Зирки» и «Александрии» Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации

Бывший полузащитник «Зирки» и «Александрии» Денис Ковба находится в реанимации с диагнозом коронавирус. Состояние спортсмена оценивается как крайне тяжелое. Об этом в сторис инстаграма сообщила супруга Надежда Ковба.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом ковид. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно», — написала Надежда.

Во время игровой карьеры 42-летний Ковба также защищал цвета «Локомотива» Витебск, «Крыльев Советов», «Спарты» и «Химок».

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