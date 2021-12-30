Бывший игрок украинского клуба получил три года тюрьмы за организацию договорных матчей

Бывший футболист национальной сборной Беларуси Виталий Ланько 28 декабря получил решение суда по своему делу.
Он получил три года колонии общего режима за попытку подкупа игрока «Нафтана» с целью организации договорного матча.
Ланько был игроком сборной Беларуси с 2004-го по 2006 год. Он успел сыграть шесть матчей. Также Ланько играл за многие клубы в Беларуси, России и Украине. В его послужном списке есть выступления за луцкую «Волынь» (2003-04 годы).
Ранее главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о возможных трансферах своей команды.
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