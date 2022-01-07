Бывший игрок «Шахтера» не перейдет в «Черноморец» из-за травмы

Стороны уже договорились о контракте, но клуб передумал.
Экс-защитник сборной Украины Богдан Бутко не перейдет в «Черноморец», сообщает UA-Футбол.
Стороны уже договорились о контракте, однако после того, как 30-летний футболист получил травму, когда тренировался индивидуально, клуб отказался от своих намерений.
Бутко в прошлом сезоне играл на правах аренды за польский «Лех» и турецкий «ББ Эрзурумспор». После ухода летом из «Шахтера» он находится в статусе свободного агента.
«Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. 8 января одесситы выходят из отпуска с новым старым тренером Романом Григорчуком, сменившим у руля команды Юрия Мороза.
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