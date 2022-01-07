Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Бывший игрок «Шахтера» не перейдет в «Черноморец» из-за травмы

Павел Соловей
Павел Соловей
07.01.2022
20:37
Новость
Футбол

Стороны уже договорились о контракте, но клуб передумал.

Экс-защитник сборной Украины Богдан Бутко не перейдет в «Черноморец», сообщает UA-Футбол.

Стороны уже договорились о контракте, однако после того, как 30-летний футболист получил травму, когда тренировался индивидуально, клуб отказался от своих намерений.

Бутко в прошлом сезоне играл на правах аренды за польский «Лех» и турецкий «ББ Эрзурумспор». После ухода летом из «Шахтера» он находится в статусе свободного агента.

«Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. 8 января одесситы выходят из отпуска с новым старым тренером Романом Григорчуком, сменившим у руля команды Юрия Мороза.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, на кого Григорчук рассчитывает в «Черноморце» в качестве своих помощников
Стало известно, на кого Григорчук рассчитывает в «Черноморце» в качестве своих помощников
Экс-легионер БАТЭ из Украины попал в сферу интересов «Черноморца»
Экс-легионер БАТЭ из Украины попал в сферу интересов «Черноморца»
Кравченко: с нетерпением жду встречи с Григорчуком
Кравченко: с нетерпением жду встречи с Григорчуком

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи