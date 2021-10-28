Бывший игрок «Шахтера» Бутко: зимой буду искать новую команду

Экс-защитник «Шахтера» в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал свои дальнейшие карьерные планы.





«Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Не сильно даже форму поддерживал. Но это не проблема.

Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру».

Последним клубом 30-летнего украинца был турецкий «Эрзурум ББ», где он выступал в аренде из «Шахтера». Летом 2021 года Бутко стал свободным агентом.

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