Бывший игрок киевского «Динамо» выиграл выборы мэра Тбилиси

Известный в прошлом футболист киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе продолжает делать успешную политическую карьеру.

43-летний функционер выиграл выборы мэра Тбилиси, то есть был избран на второй подряд срок. Каладзе набрал 55,6 процента голосов, опередив более чем на десять процентов ближайшего конкурента.

«Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой», — прокомментировал свою победу Каладзе.

Напомним, что Каха Каладзе играл за киевское «Динамо» с 1998-го по 2001 годы. В составе «Милана» универсальный грузинский футболист дважды становился победителем Лиги чемпионов.

