Бывший игрок «Динамо» заявил, почему может согласиться на предложение от «Шахтера»

Экс-полузащитник «Динамо» Евгений Чумак в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, почему может принять предложение от донецкого «Шахтера».
«Принял бы предложение от «Шахтера»? На сегодняшний день — да. Но на тот момент, когда был в «Динамо», конечно, нет. «Динамо» в сердце, но футбол есть футбол. Почему не поиграть в команде, где играют в хороший футбол, ежегодно Лига чемпионов. Любой адекватный футболист согласится.
Если выбирать между «Динамо» и «Шахтером», конечно, «Динамо», здесь и речи быть не может. А если между Грузией и «Шахтером», конечно, донецкий клуб».
Полностью интервью с Евгением Чумаком читайте здесь.
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