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Бывший игрок «Динамо» поддержал Украину в ситуации с оккупированными районами Донбасса

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
09:49

Мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе, который в бытность футболистом защищал цвета киевского «Динамо» и «Милана», поддержал Украину в военном конфликте с Россией. Напомним, что президент РФ Владимир Путин признал суверенитет оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

«Грузия, чьи 20 процентов территории оккупированы, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска.

Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и желаю им мира», — написал Каладзе у себя в «твиттере».

Ранее о изменившейся ситуации на Донбассе высказался легендарный английский футболист Гари Линекер.

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