Бывший главный тренер «Mиная» вошел в штаб Шарана

22 января закарпатцы проведут первый контрольный матч под руководством нового главного тренера - с венгерским «Дебреценом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб нового тренера закарпатцев вошел Николай Цымбал - бывший главный тренер «Миная». А на финише осенней части сезона он возглавлял юниорский состав закарпатцев (U-19).

Кроме Цымбала новому рулевому – Владимиру Шарану будут помогать Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич и Андрей Новак.

Завтра в расположении «Миная» должны появиться несколько потенциальных новичков.

Напомним, что 28 января футболисты «Миная» проведут второй в этом году спарринг - с перволиговым «Ужгородом».

Ранее сообщалось, на каких условиях Коноплянка может перейти из «Шахтера» в «Днепр-1».

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