Бывший форвард «Зари» перебрался в Англию

Экс-нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в Англии. 20-летний иранский форвард перешел в «Халл Сити». Английский клуб арендовал игрока до конца сезона, сообщает официальный сайт англичан.

Последние полтора года Аллахьяр выступал за «Зарю» на правах аренду. Контракт иранца принадлежит «Фенербахче».

В первой части сезона УПЛ Аллахьяр в составе луганской команды провел 16 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.

В текущем сезоне Чемпионшипа «Халл Сити» занимает 19-е место в турнирной таблице.

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