Бывший администратор сборной Украины вернулся в «Металлист» из зарубежного клуба

В Харькове продолжают собирать «старую гвардию».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после выхода «Металлиста» из отпуска работу на должности старшего администратора клуба начнет Борис Кузьмин.

51-летний Кузьмин ранее длительное время был администратором желто-синих, вплоть до исчезновения «Металлиста» в июне 2016-го. Позже он работал в «Металлисте 1925», был администратором сборной Украины, а с 2018 года параллельно с национальной командой трудился в брестском «Динамо».

«Металлист» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Выход команды из отпуска запланирован на середину января. Все три зимних сбора харьковчане проведут в Турции.

Ранее наш сайт сообщал, что на первом сборе в Турции «Металлист» проведет четыре спарринга.

Также стало известно, что бывший президент УПЛ будет работать в «Черноморце».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Металлист» может приобрести бразильского вингера

Ярославский: «Металлист» точно не будет прибыльным клубом

Новичок «Металлиста» прибудет в Украину на следующей неделе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.