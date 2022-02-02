Бышовец высказался о Шевченко и сборной Польши

Бывший наставник сборной России по футболу Анатолий Бышовец оценил назначение Чеслава Михневича на должность главного тренера сборной Польши.



«На мой взгляд, полякам просто повезло, что Андрей Шевченко не смог возглавить их команду. Не потому, что он слабый тренер: просто увольнение из «Дженоа» нанесло очень сильный удар по его репутации. К тому же Шевченко потребовалось бы время, чтобы познакомиться с манерой игры своей новой команды, провести переговоры с лидерами. Но такой возможности у него нет: стыковой матч против сборной России пройдет уже через два месяца.

Положение Михневича проще: он уже тренировал сборную Польши, знает ее тактические расстановки и игроков. Да и язык учить ему не надо. С этой точки зрения выбор поляков оказался практически оптимальным. А нам он, конечно, не на руку», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru..

Сборная Польши сыграет со сборной России в стыковом матче чемпионата мира-2022, который состоится 24 марта.

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