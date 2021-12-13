Буяльский: в новом году желаю фанам здоровья, удачи и приходить на стадион

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал ничью с «Зарей» (1:1) в 18-м туре УПЛ.



«Это стечение обстоятельств. В прошлом году тоже было много моментов. Вчера соперник в первом тайме перешел 1-2 раза центр поля. После забитого гола мы доминировали. А во втором тайме все перевернулось, соперник создал много моментов.

Во время чемпионата были некоторые повреждения, но все было нормально. А вот у ребят, которые были на Евро, фактически не было отпуска. Мне кажется, что им нужен отдых. С новыми силами все будет хорошо.

Думаю, если будут подходить новые футболисты, тогда команда и каждый игрок будут прогрессировать. Без конкуренции сложно в любом виде спорта. Да и не только в спорте – в тех же офисах тоже. Если будут хорошие футболисты приходить, будет конкуренция, то каждый из нас и команда будут прогрессировать.

В Лиге чемпионов была сложная группа. Где-то не повезло – с «Бенфикой» дома и на выезде. Забив гол, не знаю, как бы там все сложилось. Плюс проиграли дома «Барселоне». Но игра забывается, а результат остается. Результатом мы неудовлетворены.

Что желаю фанам «Динамо» на Новый год? Чтобы они приходили на стадион поддерживать нас, а не угнетать команду. Здоровья в новом году и удачи всем», – сказал Буяльский.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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