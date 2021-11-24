Буяльский: игрок «Баварии» сказал, что пенальти в их ворота за фол на мне был

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился своим мнением об эпизоде, в котором турецкий судья Мелер не рискнул назначить пенальти в ворота «Баварии» (1:2) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

«После первого тайма Эрнандес подошел и сказал, что фол был. Ну я подошел к нему и говорю: «Фол», — он: «Yes, foul», — и всё. В принципе больше ничего не говорил.

Главный судья сказал: «Может, фол был, но мяч ты принимал не в сторону ворот». Непонятно. Когда мы с «Ворсклой» играем, человек принимает в сторону углового, нам ставят 11-метровый, в Лиге чемпионов такое не дают.



Эрнандес так и сказал мне, что фол, а главный — что я принимал не в сторону ворот», — сказал Буяльский.

Ранее наш сайт привел мнение экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара об этом эпизоде с не назначенным пенальти.

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