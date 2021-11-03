Буяльский: «Динамо» надо выходить со свежей головой и думать о набранных очках

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от матча с «Барселоной» (0:1) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Наверное, не хватило удачи, потому что и моменты были, и хорошо в обороне играли, и выбегали в контратаки. Как сказал главный тренер, одним в игре везет, а другие делают выводы и двигаются дальше.

После первого тайма тренер в спокойном ритме внес некоторые коррективы, мы вышли на второй тайм и делали то, о чем нас просили. Но пропустили гол, где-то не повезло.

Изменилась ли «Барселона»? Да, я в прошлый раз говорил, что команда хорошо прессингует, причем делают это все футболисты, включая игроков атаки. А раньше прессинговали только игроки обороны.

Наверное, мы зациклились на голах. Нам нужно выходить со свежей головой и думать о набранных очках. Если мы будем так думать, появятся и голы, и зачетные баллы. В прессе много говорят о забитых мячах, поэтому некоторое давление на нас есть.

Выездной поединок с «Бенфикой» будет решающим? Да, у нас еще два матча, в которых мы должны взять максимум очков и постараться выйти из группы», — цитирует Буяльского официальный сайт «Динамо».

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