Бущан: трагедии нет, у «Динамо» еще есть шансы выйти из группы

Голкипер киевского «Динамо» Геогрий Бущан прокоментировал поражение украинской команды в четвертом туре Лиги чемпионов от «Барселоны» в Киеве со счетом 0:1.

"Думаю, что счет не по игре. Мы старались и имели много моментов, в которых Барселону выручил вратарь. Расстроены результатом.



Пересмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли.



Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди еще два матча. Весной мы еще имеем шансы оказаться в еврокубках", — цитирует вратаря телеканал «Футбол»



Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал итог матча с каталонской «Барселоной».



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