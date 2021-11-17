Бущан: понимали, что нам нужна только победа

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной.



«Игра складывалась тяжело, потому что мы понимали, что нам нужна только победа. Думаю, было видно, что всех наших игроков были мысли только о проходе дальше. Мой сэйв в конце первого тайма? Все было на автомате. Это игровой момент. Отбил мяч. Если бы потом было добивание, говорили бы, что Бущан отбил мяч перед собой. А так повезло, что человек не попал по мячу. Сейчас можно рассказывать что угодно. Сложись все по-другому, говорили бы, что это не сэйв, а отбил перед собой, как это любят у нас говорить. Если оглядываться назад, то мы могли обыграть финнов и Казахастан и вышли бы на чемпионат мира-2022 с первого места».

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