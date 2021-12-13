Бущан оказался в списке топ-10 вратарей мира

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан очень успешно сыграл в 2021 году.



Украинец оказался на 39-й позиции мирового рейтинга вратарей от CIES.

Бущан провел на поле 3856 минут и получил оценку 69,3. Представитель «Динамо» опередил даже признанных мастеров из АПЛ – Давида Де Хеа (МЮ) и Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»). Лидером рейтинга оказался Тибо Куртуа из «Реала», а тройку замкнули Ян Облак («Атлетико») и Мануэль Нойер («Бавария»).

Бущан являлся основным голкипером сборной Украины на Евро-2020. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей и пропустил 20 голов.

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