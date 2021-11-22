Бущан: хотим завтра продемонстрировать хорошую игру

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан ответил на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции в преддверии домашнего поединка с мюнхенской «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Что нужно завтра сделать «Динамо», чтобы не повторить результат матча в Мюнхене? Не пропустить – вот и все.

Прошлый матч нужно забыть, двигаться дальше и готовиться к завтрашней игре с позитивными мыслями.

Мы не думаем о турнирном положении «Баварии». Думаем о своей команде и хотим завтра продемонстрировать хорошую игру перед нашими болельщиками. Поэтому готовимся к матчу с полной концентрацией.

Команда еще не успела поздравить президента, сделаем это сейчас. Желаем Игорю Михайловичу крепкого здоровья и терпения.

Наверное, игра Нойера нравится всем. У него можно почерпнуть только лучшие качества – игру ногами, игру на линии, уверенность. Думаю, что немецкая школа вратарей – одна из лучших, и Нойер – один из лучших в мире».

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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