Буряк: «Заре» сложно будет играть в Италии против «Ромы»

Известный украинский тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о сегодняшнем матче Лиги конференций «Рома» - «Заря».



«Я думаю, что сложно будет «Заре». Тем более луганчане играют с одним из самых именитых клубов Италии. Я знаю, как в Италии относятся к «Роме». «Рома» - это большая семья. Я думаю, у римлян не намного меньше фанатов, чем у «Ювентуса», «Милана» или «Интера». «Рома» - это одна из топовых команд в Италии», - сказал Буряк.

Матч «Рома» - «Заря» состоится 25 ноября. Начало встречи в 22:00.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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