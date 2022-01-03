Буряк: я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал переход Виталия Миколенко в «Эвертон».



«Считаю, что Виталий созрел для того, чтобы играть в одной из сильнейших лиг мира. С его данными он будет востребован в АПЛ.

Клуб получит немалые деньги, да и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что игрой Виталия интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером «Эвертона». Я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко.

«Эвертон» – это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко – классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако какое-то время все-таки ему понадобится на адаптацию. Ярмоленко также не сразу адаптировался в Европе и в АПЛ, но сейчас это футболист с таким опытом и характером, что может стать хорошим тренером, – сказал Буряк в интервью «Команде №1».

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