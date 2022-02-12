Буряк: у Супряги все должно получиться в Италии

13 февраля «Милан» в рамках Серии А будет принимать на «Сан-Сиро» «Сампдорию». В этом матче может сыграть украинский форвард генуэзцев Владислав Супряга, который выступает за «Сампдорию» под седьмым номером. Как известно, под семеркой играл за «Милан» Андрей Шевченко. То есть матч будет интересным и стоит ждать каких-то приятных сюрпризов, возможно, и от Супряги.



Известный украинский тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua оценил положение Владислава Супряги в «Сампдории», а также дал оценку адаптации защитника «Эвертона» Виталия Миколенко к АПЛ.

«Я считаю, что у Влада все должно получиться в Италии. Он нормальный парень, нормальный футболист. Я думаю, что Супряга перешел в хорошую европейскую лигу, он попал в хороший тренировочный процесс. Я думаю, тренируясь и играя с теми футболистами, которые Влада окружают, он должен быстро прибавить и сориентироваться. Я считаю, что Супряга – один из самых талантливых футболистов в украинском футболе. Но не у каждого игрока сразу все получается. Некоторым надо время. Посмотрим, как он будет играть. Я за Влада переживаю. И я желаю ему успехов.

Миколенко – это основной игрок национальной сборной. Он был основным футболистом «Динамо». Лэмпард после проигрышного матча с «Ньюкаслом» сказал, что «Эвертону не хватало Миколенко. Это говорит о том, что Миколенко в «Эвертоне» за такой короткий срок уже закрепил за собой место на ключевой позиции», - сказал Буряк.

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