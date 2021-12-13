Буряк: «Шахтер» опережает «Динамо» на два очка? Вся борьба за трофей впереди

Известный украинский тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о матче УПЛ «Динамо» - «Заря» (1:1), а также прокомментировал гонку за чемпионство киевлян с «Шахтером»



«С «Зарей» динамовцы сыграли хорошую игру. Не может же команда все выигрывать. «Заря» - это достаточно хороший соперник. Луганчане накануне поединка также в еврокубках играли. Киевляне очень много создали в матче с «Зарей», но подвела реализация. Хотя в принципе мне игра «Динамо» понравилась. Единственная проблема – это реализация голевых моментов.

Борьба за чемпионство киевлян с «горняками»? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у «Шахтера» есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба в впереди.

Футболисты «Динамо» и «Шахтера» не будут играть весной в еврокубках. Как-то это повлияет на игру сборной Украины с шотландцами? Два года назад сборная Шотландии была другой командой. Нужно готовиться к серьезной игре. Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Сейчас у них есть месяц отдыха. Затем будут сборы, на которых они будут готовиться. Матч с Шотландией в марте. Шотландцы будут в хорошей форме, так как у них зимой сезон идет. Дай Бог, чтобы к этому поединку наши ведущие футболисты подошли без травм, самое главное. Надо, чтобы они подошли к матчу в оптимальном состоянии. В Шотландии всегда сложно играть. Там достаточно специфический футбол. Шотландские футболисты достаточно хорошо подготовлены. Я не думаю, что будет просто играть с Шотландией».





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