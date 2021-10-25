Буряк получил новую должность в киевском «Динамо»

Экс-главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк получил в киевском клубе новую должность.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, известный специалист официально будет советником президента клуба Игоря Суркиса. Леонид Буряк будет введен в штат сотрудников «Динамо».
Прославленный в прошлом футболист будет отвечать за спортивный сектор развития столичного клуба. При этом также продолжает занимать должность спортивного директора «Динамо» Резо Чохонелидзе. Буряк одновременно также продолжит оставаться бренд-амбассадором столичного клуба, продвигая марку киевского «Динамо» как в Украине, так и на международной арене.
Добавим, что 68-летний Леонид Буряк был главным тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял «Динамо».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.