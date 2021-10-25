Буряк получил новую должность в киевском «Динамо»

Экс-главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк получил в киевском клубе новую должность.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, известный специалист официально будет советником президента клуба Игоря Суркиса. Леонид Буряк будет введен в штат сотрудников «Динамо».

Леонид Буряк

Прославленный в прошлом футболист будет отвечать за спортивный сектор развития столичного клуба. При этом также продолжает занимать должность спортивного директора «Динамо» Резо Чохонелидзе. Буряк одновременно также продолжит оставаться бренд-амбассадором столичного клуба, продвигая марку киевского «Динамо» как в Украине, так и на международной арене.

Добавим, что 68-летний Леонид Буряк был главным тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял «Динамо».

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