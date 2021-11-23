Буряк: перед матчем с «Баварией» «Динамо» сделало шаг вперёд в плане кондиций

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария».



«В плане кондиций «Динамо» сделало шаг вперед. Киевляне достаточно хорошо играют в УПЛ. И это все теперь нужно перенести на еврокубки. Так сложилось, что, если «Динамо» в этой игре не возьмет очки, то у киевлян будет мало шансов на евровесну. Расклад такой: «Бенфика» играет на выезде с «Барселоной», а «Динамо» принимает «Баварию». И в этих поединках будет многое решаться касательно того, кто какие места займет в группе. Очень сложная подгруппа у киевлян. Из такого квартета выбраться очень сложно. Но это футбол. Мы в 70-х играли против такой же «Баварии». Тогда в составе мюнхенцев было семь чемпионов мира, много именитых футболистов. Сейчас «Бавария» - это также очень грозная сила.

Каждый футболист может себя проверить на этом уровне. Можно узнать, как они выглядят и играют. Каждый из них хочет куда-то уехать и играть в европейских чемпионатах. Я думаю, все прекрасно понимают, что значат матчи Лиги чемпионов. Но посмотрим, смогут ли динамовцы тот запас прочности и запас солидности, который они демонстрируют сейчас, перенести на Лигу чемпионов».

Полное интервью с Леонидом Буряком читайте здесь.

Матч Динамо - Бавария состоится 23 ноября. Начало встречи в 21:45.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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