Буряк: Месси заслуженно получил награду, но будет справедливо дать еще один «Золотой мяч» Левандовски

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



«Левандовски и Месси – это два разных футболиста. Это два гениальных футболиста. Одно восхищение вызывает то, что Роберт играет в очень сложной лиге, а именно Бундеслиге. На протяжении каждого года поляк забивает определенное количество голов, которые держат его на слуху. Левандовски – один из самых ярких форвардов Европы. Месси на любой позиции играет, в любой команде. Исходя из того, что умеет аргентинец, я думаю, он чуть-чуть опередил мир. У него потрясающая скоростная техника, прекрасные удары. У него совершенная игра. В свои 34 года Месси выглядит достаточно убедительно. При всем уважении к Роналду и Левандовски, Месси заслуженно стал обладателем «Золотого мяча». Это мое личное мнение.

Но, я считаю, что было бы правильным вручить еще один «Золотой мяч» Роберту Левандовски. Все-таки польский форвард на протяжении многих лет демонстрирует яркую игру на поле, каждый сезон стабильно забивая много голов и являясь лидером «Баварии», которая в 2020-м году выиграла Лигу чемпионов. Также Левандовски является лидером и капитаном сборной Польши. Думаю, будет справедливо, если организаторы премии вручат еще один «Золотой мяч» поляку. Сейчас в спорте такое делают. Например, на летней Олимпиаде-2020 вручили две золотые медали в соревнованиях по прыжкам в высоту с разбега. Золотые награды получили прыгуны из Италии и Катара, которые вдвоем заняли первое место.

Критика идет в адрес организаторов премии «Золотой мяч»? Вручи награду любому футболисту и будет критика. Назови лучшим Роналду или Левандовски, тоже будет критика. Месси очень много умеет делать на поле. Кто еще сейчас выделяется в европейском футболе? Плеймейкер «Ман Сити» Де Брюйне, который достаточно хороший, мобильный футболист. Бельгиец - это один из тех игроков, которые, находясь на поле футбол превращают в искусство.

Да, действительно я в 1975 году также был в списке номинантов на «Золотой мяч», когда Олег Блохин выиграл эту премию. В этом списке фигурируют имена Беккенбауэра, Фогтса, Майера, Брайтнера, Кройффа, Симонсена. В этом списке потрясающие игроки. Это достаточно внушительный рейтинг. Приятно ли было попасть в такую компанию великих футболистов? Когда надо было об этом говорить, никто об этом не говорил. Говорили, что Блохин стал обладателем «Золотого мяча». Потом через какое-то время, когда меня вызвали в сборную Европы, мне впервые показали этот рейтинг лучших футболистов, в котором есть и моя фамилия. И затем мне France Football прислал копию статьи всех номинантов на «Золотой мяч-1975». Кстати, эта статья с рейтингом футболистов премии «Золотой мяч-1975» висит у меня в кабинете.

Есть ли сейчас украинские футболисты, которые могут попасть в список лучших и номинироваться на «Золотой мяч»? У нас есть много хороших футболистов. Я с симпатией отношусь к Малиновскому. Мне нравится, как он играет. И Цыганков, и Шапаренко показывают хорошую игру. Есть у нас несколько футболистов, которые могут попасть в этот список. Те футболисты, которые забивают и создают моменты, которые все время на слуху, обычно становятся лучшими футболистами и номинантами на «Золотой мяч». И в этом году в список номинантов вошли 70 процентов игроков атаки.



Могли ли меня в 70-е годы пригласить в Европу играть за европейскую команду? Тогда такое время было, что никто никуда не мог уехать. В кулуарах были какие-то приглашения. Но тогда куда-то уехать очень сложно было. Не будем ворошить прошлое. Пусть будет все, как есть.

Пускай наши молодые футболисты что-то сделают для клубов, для сборной и пусть едут в Европу, поднимая имидж Украины. А по завершении карьеры, если, дай Бог, будут работать тренерами, они в украинский футбол привнесут какие-то европейские новшества и веяния. Это очень важно!», - сказал Буряк.

Сабо: было бы справедливо вручить «Золотой мяч» Месси и Левандовски

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