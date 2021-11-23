Буряк: Левандовски может выиграть Золотой мяч в этом году

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua накануне 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» высказался о форварде мюнхенцев Роберте Левандовски.



«Левандовски стал лучшим игроком 2021 года по версии Tuttosport? Придаст ли это поляку дополнительного куража? У него уже и так много куража. Будем ждать номинацию на «Золотой мяч», который он может выиграть. Роберт стал топ-голеадором и он очень много забивает. В «Баварии» также хорошо играют фланги, линия обороны и полузащиты. Левандовски – очень сильный футболист. У него и так много регалий. В каждой игре он реализовывает свой потенциал и забивает. И вот Tuttosport вручил ему еще одну награду».

Полное интервью с Леонидом Буряком читайте здесь.



Матч Динамо - Бавария состоится 23 ноября. Начало встречи в 21:45.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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