Буряк: если Украине попадутся Португалия или Италия, то к ним будет симпатия со стороны судей

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможных соперников главной команды нашей страны в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022. Эти игры состоятся в марте 2022 года.

В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.



Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно — сыграть на чемпионате мира.

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