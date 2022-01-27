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Булеца оформил дубль, но «Заря» проиграла польской команде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
20:59
Новость
Футбол

«Заря» проиграла польскому «Ракуву» со счетом 2:3 в контрольном матче на сборах в Турции.

Команды ушли на перерыв при ничейном счете (1:1). В составе луганской команды голом отличился Сергей Булеца.

Во втором тайме Булеца оформил дубль. Но польская команда ответила своими двумя мячами и отпраздновала победу. Победный гол «Ракув» забил в компенсированное время.

Товарищеский матч

«Заря» — «Ракув» (Польша) 2:3 (1:1)

Голы: Булеца, 38, 90

«Заря»: Мацапура (Жилкин, 62), Булеца, Данченко (Нагнойный, 60), Д. Фаворов (Алефиренко, 54), Гладкий (Громов, 62), Имереков, Жуниньо (Алибеков, 51), Кабаев (Овусу, 46), Хомченовский, Назарина, Снурницын.

В понедельник, 31 января, «Заря» сыграет заключительный спарринг на первых турецких сборах против сербского «Спартака».


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