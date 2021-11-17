«Буковина» рассталась с канадским форвардом

Воспитанник израильского «Маккаби» из Хайфы 5 ноября провел свой последний матч за черновицкий клуб.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Буковина» и нападающий Фади Салбак договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до середины июля 2022 года.

23-летний футболист с гражданством Израиля и Канады перебрался в Черновцы летом нынешнего года из «Подолья». В 13 матчах за желто-черных во Второй лиге Салбак отметился 4 голами. Больше него в «Буковине» забил только Василий Палагнюк (9 мячей).

Коллектив из Черновцов занимает 9-е место в группе А (16 матчей, 20 очков). 22 ноября «Буковина» сыграет на выезде с «Рубиконом».

Напомним, после увольнения с поста главного тренера Евгения Коваленко тренировочным процессом команды занимается лично президент клуба Вадим Заяц.

Ранее наш сайт сообщал, что один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб.

Также стало известно, что «Сумы» не договорились с кандидатом и продолжают поиск главного тренера.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тотовицкий и еще три игрока могут покинуть «Десну» до Нового года

Экс-полузащитник «Шахтера» может получить должность в донецком клубе

«Делом Хачериди» в CAS займется один из боссов «Ювентуса»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.