«Буковина» рассталась с атакующим полузащитником

Футболист играл за команду с весны нынешнего года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий полузащитник Артур Орнат больше не является игроком «Буковины».

22-летний хавбек перебрался в Черновцы в начале этого года из галицких «Карпат». В текущем сезоне Второй лиги провел 14 матчей и забил 1 мяч (в ворота львовских «Карпат»).

«Буковина» занимает 9-е место в группе А Второй лиги. Сегодня в заключительном официальном матче 2021 года желто-черные принимают черкасский «Днепр».

Ранее наш сайт сообщал о том, что «Буковина» разорвала контракт с канадским форвардом.

Также стало известно, сколько продлится отпуск у игроков «Перемоги».

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