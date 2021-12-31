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«Буковина»: президент ушел, но долги остаются

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
31.12.2021
22:15
Новость
Футбол

Весеннюю часть сезона второлиговая «Буковина» начнет с новым руководителем клуба.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 31 декабря сложил свои полномочия президент «Буковины» Вадим Заяц, занимавший эту должность с 2019 года.

Его управление клубом запомнилось чехардой на тренерском мостике черновицкой команды.

Вадим Заяц ушел, но долги ФК «Буковина» остаются, в частности, футболисты и тренерский состав получали зарплату в последний раз лишь в начале октября.

Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

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