«Буковина»: президент ушел, но долги остаются

Весеннюю часть сезона второлиговая «Буковина» начнет с новым руководителем клуба.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 31 декабря сложил свои полномочия президент «Буковины» Вадим Заяц, занимавший эту должность с 2019 года.

Его управление клубом запомнилось чехардой на тренерском мостике черновицкой команды.

Вадим Заяц ушел, но долги ФК «Буковина» остаются, в частности, футболисты и тренерский состав получали зарплату в последний раз лишь в начале октября.

Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.