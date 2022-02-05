«Буковина» потеряла очередного основного футболиста

Команда из Черновцов недосчитается весной доброй половины состава.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, очередным игроком, покинувшим «Буковину», стал полузащитник Владислав Волынец.

20-летний воспитанник столичного футбола перебрался в Черновцы перед началом сезона. В чемпионате Второй лиги Волынец провел 14 матчей и заработал 3 предупреждения. Также на его счету 2 игры в Кубке Украины.

Нынешней зимой «Буковину» покинули вратарь Иван Пономаренко (перешел во «Львов»), а также полевые игроки Арман Элла Кен, Тарас Сивка, Андрей Нижник (единственный из ушедших, кто нечасто выходил на поле) и капитан команды Василий Гакман. Еще в ноябре с клубом попрощались два атакующих футболиста — Артур Орнат и Фади Салбак.

«Буковина» занимает 9-е место в группе А Второй лиги. При этом до сих пор нет информации о том, кто сменит Вадима Зайца на посту президента клуба и кто будет главным тренером команды.

Ранее наш сайт сообщал, что «Левый берег» отправился на сбор в Турцию без главного тренера.

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