«Буковина» может потерять основного вратаря и еще семь футболистов

К весне черновицкая команда может существенно обновиться.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, до возобновления чемпионата «Буковину» могут покинуть вратари Иван Пономаренко (15 игр) и Юрий Пилипчук (на поле не выходил), защитник Артем Дмитриев (12 матчей), а также полузащитники Максим Беслюбняк (1 матч), Владислав Клочан (14 игр), Борис Орловский (15 матчей, 1 гол), Артем Рябой (6 игр) и Денис Рябой (7 матчей). У всех у них контракты с клубом истекают в конце февраля — начале марта.

По итогам осенней части сезона «Буковина» занимает 9-е место в группе А Второй лиги. В первом официальном матче 2022 года желто-черные сыграют на выезде с «АФСК Киев».

Ранее наш сайт сообщал, что «Буковина» разорвала контракты с канадским форвардом Фади Салбаком и украинским полузащитником Артуром Орнатом.

Также в «Буковине» перенесли вопрос смены руководства клуба.

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