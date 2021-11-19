Букмекеры определили шансы Украины на выход в финал ЧМ

Двадцать шестого ноября в швейцарском Цюрихе пройдёт жеребьёвка плей-офф квалификации ЧМ-2022, в которой будет фигурировать и сборная Украины. Metaratings.com.ua расскажет о шансах команды Петракова сыграть в Катаре.

Формат плей-офф квалификации ЧМ-2022

На этот раз у европейском турнире усложнённый формат отбора на ЧМ, и как следствие, попадания на Мундиаль для команд, занявших вторые места в своих группах. Начнём с того, что от Европы осталось разыграть всего лишь три путёвки. Кроме 10-ти команд, занявших вторые места в своих группах отборочного турнира, в плей-офф сыграют две сборные из команд-победительниц групп Лиги Наций 2020/21. Сам турнир плей-офф состоит из двух этапов: полуфиналов и финалов. Обе стадии пройдут в формате одного матча, полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы намечены на 29 марта.

Группы Лиги Наций 2020/21 выиграли вот такие сборные (по рейтингу): Франция, Испания, Италия, Бельгия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар и Фарерские острова. Первые пять из списка либо напрямую пробились на Мундиаль, либо стали вторыми в отборочных группах. В итоге парой сборных, попавших в плей-офф квалификации, так сказать, по квоте Лиги Наций стали: Австрия и Чехия, которым присудили статус не сеянных команд.

10 сборных, занявших вторые места, были разбиты на два лагеря. Статус сеянный/не сеянный присуждался на основания результатов отборочного турнира по количеству очков и разнице мячей, при этом, не учитывались результаты матчей против шестых команд в группе.

Сеяные сборные:

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеяные сборные:

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

Сеянные проведут полуфиналы на своём поле, соответственно, несеяные сыграют на этой стадии в гостях. Сборной Украины, как не сеянной сборной предстоит полуфинал отыграть на выезде. Отдельно отметим, что сборные Украины и России будут в любом случае разведены, т.е. соперниками команды Петракова станет кто-то квинтета: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Букмекеры не очень верят в сборную Украины. Однако, мы считаем, что у команды Петракова есть шансы даже в противостоянии с Италией и Португалией, не говоря уже о шотландцах, шведах и валлийцах. К слову, «казаки» на групповой стадии не проиграли ни одного гостевого матча: сыграли вничью с действующими чемпионами мира и казахстанцами, обыграли финнов и боснийцев. Имеется устойчивое ощущение того, что сборную Украины недооценивают.

Подробнее о коэффициентах читайте здесь.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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